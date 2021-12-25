«Это какой-то кошмар»: Леонид Агутин довел Пелагею до слез в полуфинале «Голоса»

В десятом сезоне «Голоса» состоялся прямой эфир, в ходе которого определились финалисты проекта. Четверо самых лучших участников от каждой команды наставников были выбраны телезрителями. Но судьи не бездействовали – они высказали свое авторитетное мнение по итогам выступлений подопечных.

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Леонид Агутин приготовил со своими ребятами, Элиной Пан и Вячеславом Явкиным. В помощь ребятам на сцену поднялась жена Агутина, певица Анжелика Варум.

Получилось очень проникновенное новое прочтение ее хита «Это все для тебя». И у Пелагеи эмоции не выдержали, она заплакала и укорила Агутина: «Это какой-то кошмар вообще сегодня. Леонид Николаевич, ну что ты делаешь?».

Дима Билан, взявший слово, признался, что это не первый раз: «Как ни повернусь, все время Пелагея в слезах». Девушка оправдалась: «Это всегда для меня огромный урок. Ты не повторяешься никогда, ты всегда ищешь какие-то новые грани себя, и удивительный ты продюсер!».

Напомним, что кресло скоропостижно скончавшегося Александра Градского осталось пустым – организаторы посчитали, что его никто не в силах заменить. Телезрители согласились с тем, что это решение самое верное.

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