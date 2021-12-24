Жители России назвали шоу «Голос» Первого канала самой популярной программой этого года

По данным ВЦИОМ, музыкальный проект стал абсолютным лидером, а Первый канал назван главным СМИ года.

По данным Всероссийского центра по изучению общественного мнения, жители России назвали главным СМИ года телевидение, а среди каналов лидирует Первый.

«Вне всякой конкуренции оказался Первый канал — 9% его назвали, на втором месте НТВ — 5%, на третьем — «Россия-1» — 4%», — рассказал на своей пресс-конференции глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По мнению россиян, телевидение пока еще опережает по популярности Интернет. Правда, незначительно — 13 и 12 процентов соответственно. Значительно сдает свои позиции радио, ему отдали предпочтение всего 4 процента опрошенных.

Что касается конкретных программ, то абсолютным лидером стало шоу «Голос» Первого канала. Оно на первом месте рейтинга, на втором — «60 минут» телеканала «Россия 1», на третьем — «Поле чудес».

Лучшим сериалом года стал также проект Первого канала — сериал «Вертинский», а также респонденты отметили «След» и «Тайны следствия». У всех трех фильмов по три процента.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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