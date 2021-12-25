Первое интервью, первые цветы: Климова показала, как ее дочка от Месхи выступила на концерте

Актриса Екатерина Климова сейчас восстанавливает силы в Кисловодске. Туда звезда кино и сериалов улетела вдвоем с подругой и прока возвращаться не торопится. Правда, она пропустила отчетный концерт своей самой маленькой из наследников – шестилетней дочки Беллы от Гелы Месхи. Малышка впервые вышла на большую сцену в составе группы «Непоседы».

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Как это было, Климова все-таки увидела — дочурка отправила маме кадры со своего выступления. Оказалось, это новогоднее представление, и Бела не побоялась предстать перед зрительным залом.

Ну а после выступления, как и полагается большим артистам, дочка Климовой дала интервью, а также получила от поклонников подарки. «Первое интервью, первые цветы», — порадовалась звездная мама за малышку.

Напомним, что помимо Беллы Месхи, у Климовой еще трое детей – два сына-школьника от Игоря Петренко и дочь-студентка от Ильи Хорошилова.

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