Мамина модница: Климова нарядила дочку от Месхи в леопардовую шубку и джинсы клеш

Младшей из наследников звезд исполнилось недавно 6 лет.

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова успевает не только сниматься в кино и выходить на театральную сцену, но и организовывать досуг детей. Накануне актриса сводила дочку от актера Гелы Месхи на детский день рождения, нарядив ее как настоящую модницу.

Изабелла Месхи не особо любит фотографироваться, но мама постаралась запечатлеть свою стильную дочурку на память. 6-летняя Белла предстала в леопардовой шубке и джинсах клеш, кстати, очень модных в нынешнем сезоне, а на голове у нее красовался бежевый берет.

Малышка вместе с мамой стала гостьей на дне рождения сына актрисы Екатерины Вуличенко, с которой Климова давно и крепко дружит. Малышу исполнилось 3 годика.

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