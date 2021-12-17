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Мамина модница: Климова нарядила дочку от Месхи в леопардовую шубку и джинсы клеш

Младшей из наследников звезд исполнилось недавно 6 лет.

Мамина модница: Климова нарядила дочку от Месхи в леопардовую шубку и джинсы клеш
Екатерина Климова и Гела Месхи. Фото: instagram.com/klimovagram/

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова успевает не только сниматься в кино и выходить на театральную сцену, но и организовывать досуг детей. Накануне актриса сводила дочку от актера Гелы Месхи на детский день рождения, нарядив ее как настоящую модницу.

Изабелла Месхи не особо любит фотографироваться, но мама постаралась запечатлеть свою стильную дочурку на память. 6-летняя Белла предстала в леопардовой шубке и джинсах клеш, кстати, очень модных в нынешнем сезоне, а на голове у нее красовался бежевый берет.

Изабелла Месхи. Фото: instagram.com/klimovagram/

Малышка вместе с мамой стала гостьей на дне рождения сына актрисы Екатерины Вуличенко, с которой Климова давно и крепко дружит. Малышу исполнилось 3 годика.

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