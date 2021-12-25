Чем он ее привлек: новая пассия Тимати впервые высказалась о рэпере

У Тимати в этом году начались отношения с 19-летней киевлянкой Сашей Дони.

За жизнью юной блондинки Саши Дони стали пристально следить поклонники Тимати. Им теперь очень любопытно, насколько серьезны их с музыкантом отношения. После того как рэпер не раз появился в компании 19-летней красотки, воды и разговоров утекло немало.

Сама Саша Дони лишь накануне впервые высказалась о Тимати. Девушка затеяла онлайн-опросник, стала получать по традиции множество вопросов про их связь с рэпером. Одна из нитей разговора увела в причины, по которым Тимати привлек юную Саша. И девушка впервые высказалась о рэпере.

«Много чем, но я не буду говорить об этом в профиле», — подчеркнула красотка.

Напомним, что впервые в компании Саши Тимур был замечен на греческом Миконосе. Причем, рассекретиться рэпер захотел сам: он по частям публиковал фотографии, на которых оказалась эта прекрасная девушка. ее тут же обвинили в эскорте, но украинка отрицает свою причастность к этому ремеслу.

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