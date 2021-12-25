В трусиках от Решетовой: Рудова распаковала и примерила роскошное нижнее белье

Актриса Наталья Рудова похвасталась, что уже получила новогодний подарок от своей подруги, модели Анастасии Решетовой. Бывшая Тимати преподнесла ей комплект нижнего белья собственного бренда.

Рудова распаковала заветную коробочку с женскими штучками онлайн: она показала, как выглядел подарок, вскрыла и внутри обнаружила роскошные кружева и пояса с подвязками.

«Черное шикарное белье с подвязочками! Просто шикарное!», — не сдерживая эмоций, поделилась Рудова.

Комплектов оказалось два – черный и красный. Помимо классических штучек среди вещей оказалась прозрачная юбка, применение которой Рудова пояснила: «Это юбка на трусики».

Красавица обещала примерить какой-то из комплектов и заснять себя. Но не осмелилась сделать это слишком открыто – кружевной бюстгальтер, например, ну очень прозрачный. Правда, юбку с подвязками она все-таки на себе показала.

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