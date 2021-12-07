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Трусики от Решетовой: экс-подруга Тимати объявила о релизе своей первой коллекции нижнего белья

Экс-пассия Тимати давно обещала выпустить собственный бренд.

Трусики от Решетовой: экс-подруга Тимати объявила о релизе своей первой коллекции нижнего белья
Анастасия Решетова с экс-бойфрендом Тимати. Фото: Global Look Press

Бывшая подруга Тимати, 25-летняя модель Анастасия Решетова похвасталась подписчикам своего Instagram долгожданной новостью. В середине декабря состоится релиз первой коллекции ее бренда нижнего белья.

Трусики и бюстье Решетова собиралась выпускать еще в феврале 2021 года. но что-то не заладилось, и старт продаж отложился на неопределенный срок. Теперь поклонницы модели затрепетали в ожидании и нетерпеливо заглядывают в кошелек, чтобы поскорее его облегчить.

Решетова объявила о старте своей первой коллекции нижнего белья. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Каким будет стиль нижнего белья от Решетовой, тоже пока секрет. Известно, что Анастасия назвала свой бренд «Гейша» и уже получила от хейтеров массу негатива.

Мол, брюнетка копирует Кардашьян не только своей грузной «как у Ким», но и пошла по ее граблям, выпустив женские штучки с японским именованием. Поскольку известно, что американская миллионерша сначала назвала свои боди «Кимоно», чем жутко оскорбила жителей Страны восходящего солнца.

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