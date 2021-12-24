Мама и три пупсика: Катя Жужа показала старшую дочь и двух сыновей от мужа-миллионера

Бывшая ведущая «Дома-2» Катя Жужа запечатлелась с наследниками у новогодней елочки.

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа, которая перестала быть таковой после конфликта с Ксенией Бородиной, нашла себя на другом поприще.

Катя Жужа стала многодетной мамой. У нее тринадцатилетняя дочка Николь от первого брака и два маленьких сына-погодка от второго – с миллионером и автогонщиком Артемом Маркеловым.

Катя Жужа поделилась в микроблоге редким снимком, на котором запечатлелась сразу с тремя детьми.

Младшего сына на руках держит сама Катя Жужа, она развернула мальчика спиной к камере, так как пока не показывает его лицо подписчикам. А среднего ребенка Катя Жужа доверила дочери-подростку. Николь нежно прижала к себе братика Макса.

«И этих трех пупсиков родила я!» — подписала кадр Катя Жужа.

Вероятно, многодетной маме самой не верится, что она настолько богата чадами.

В кадре все четверо предстали рядом с празднично украшенной елочкой в гостиной своего роскошного дома.

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