«Мы просто в шоке»: беременная экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа раскрыла пол будущего малыша

Недавно сообщившая о своей новой беременности бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и экс-подруга Ксении Бородиной Катя Жужа устроила гендер-пати. Во время вечеринки Екатерина, ее супруг, сын известного предпринимателя, Артем Маркелов и гости пары узнали, кого же они ждут.

В Instagram брюнетка разместила видео, запечатлевшее кульминацию яркого праздника. В кадре Катя Жужа лопает огромный воздушный шар, из которого на свободу вырвались несколько десятков маленьких шариков синего цвета. У Жужи и ее мужа будет мальчик!

«Ааааа, я не верю. Мы безумно счастливы, мы просто в шоке. Это бесценные эмоции», — поделилась беременная Катя Жужа под видео.

Стоит отметить, что будущий малыш станет третьим ребенком экс-ведущей «Дома-2», у которой есть дочь Николь от первого брака и сын Максим от Артема Маркелова. Мальчику, кстати, грядущим летом исполнится всего годик.

Катю Жужу такая частотность появления наследников на свет не пугает. Она призналась, что всегда мечтала о детях-погодках и ее муж — тоже.

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