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«Как Оля Бузова, все время плачем»: певица Слава разрыдалась, когда увидела свою дочь на шоу «Дуэты»

Артистка не смогла сдержать эмоций - слезы лились градом.

«Как Оля Бузова, все время плачем»: певица Слава разрыдалась, когда увидела свою дочь на шоу «Дуэты»
Певица Слава. Фото: Global Look Press

Музыкальное шоу «Дуэты» на телеканале «Россия» продолжается, и в новом выпуске не обошлось без ярких выступлений, неожиданных открытий и сильных эмоций.

Среди сложившихся дуэтов оказались певица Слава и ее дочь Александра Морозова. Мама с наследницей исполнили песню Николая Носкова «Снег» и, когда поднялся занавес, не смогли сдержать эмоций. Слава и вовсе разревелась от избытка чувств.

Певица Слава
Певица Слава. Кадр из шоу «Дуэты» / Телеканал «Россия 1»

«Это очень трогательно. Простите, мы, как Оля Бузова, все время плачем. Честное слово, это федеральный канал такого уровня, и ты видишь своего ребенка», — поделилась певица.

Это не первый детско-родительский дуэт на проекте. Ранее певица Алсу выступила с дочкой Микеллой Абрамовой, а Глюкоза – со старшей наследницей Лидией.

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