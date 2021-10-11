«Со мной хорошо всю жизнь»: певица Слава рассказала, почему все хотят на ней жениться

Более 20 лет певица Слава состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара воспитывает дочь Антонину. Также у артистки есть дочь Саша от предыдущих отношений. В подкасте Юлии Барановской Слава рассказала, почему мужчины всегда зовут ее замуж.

«Со мной самый классный секс. Поэтому мужчины всегда хотят на мне жениться, остаться со мной. Я очень чувствую человека. Считаю, что со мной хорошо всю жизнь», — сказала Слава.

Также 41-летняя артистка добавила, что современная молодежь слишком рано начинает половую жизнь. По мнению певицы, вступать во взрослые отношения нужно только после 21 года.

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