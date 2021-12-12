«Рассказы про удивительную Аллу»: Юлия Проскурякова осталось в восторге от выступления Максима Галкина

Жена Игоря Николаева поделилась эмоциями после концерта Максима Галкина, который посетила несколько дней назад.

Юлия Проскурякова на днях побывала на концерте известного телеведущего и пародиста Максима Галкина.

Выступление состоялось еще третьего декабря, но вероятно, ранее у Юлии Проскуряковой просто не было времени, чтобы поделиться с подписчиками эмоциями, которые она получила во время выступления Максима Галкина. Она сделала это только спустя десять дней.

Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева призналась, что совершенно очарована тем, как вел себя на концерте Максим Галкин. Шоумен добросовестно отработал три с половиной часа, развлекая публику.

«Максим в течение часа пел, танцевал и шутил, пока зрители занимали свои места, и только, когда все зрители оказались в зале, он начал свою основную программу, чтобы они ничего не пропустили! Артист, в общем-то, был на сцене более 3,5 часов! Для нас, зрителей, это, конечно, в радость. Чем больше, тем лучше! Больше шуток, песен, баек, рассказов веселых про удивительную Аллу Пугачеву, смеха до упаду и прекрасного настроения!» — поделилась Юлия Проскурякова в микроблоге.

Максим Галкин поблагодарил ее за отзыв, написав в комментариях, что был очень рад этой встрече.

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