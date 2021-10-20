У мамы Аллы на кухне: Лиза Галкина в поварском колпаке пообедала супом с вермишелью

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro своих детей Примадонна изысканной кухней и деликатесами не балует. С раннего детства восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза привыкли к самой простой еде. На завтрак они могут съесть отварные сосиски, овсянку или хачапури с сыром. А вот обед не обходится без первых блюд. Так в Storeis микроблога шоумен Максим Галкин показал, как Лиза с аппетитом ела бульон с вермишелью, а в качестве второго им с Гарри подали полезную гречку.

При этом дочка Аллы Пугачевой покрасовалась в премилом поварском колпаке и фартуке. Кроме того, малышка вела беседу с отцом, шутя называя себя мастерицей.

«Мастерицу вызывали?» — спросила у отца Лиза. «Вызывали!» — ответил Галкин. «Ой, помощницу, я перепутала слова», — замялась девочка. «А что, «мастерица» еще лучше», — одобрил Максим.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.