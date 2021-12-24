«Красивый мужчина растет»: Виктория Лопырева нежно обнимала подросшего сына возле елки

В феврале следующего года Марку Лионелю исполнится три года.

Модель Виктория Лопырева нарядила елку и запечатлелась возле нее с сыном Марком Лионелем. Примечательно, что малыш подрос и стал настоящим модником.

Лопырева в домашней обстановке выбрала фисташковую толстовку и белоснежные джинсы с разрезами на бедрах. Телеведущая сделала фирменные локоны и макияж со стрелками.

Рядом с блондинкой позировал малыш Марк Лионель. Мальчик улыбался в объятиях молодой мамочки.

Сын Лопыревой облачился в черную майку с длинными рукавами и изображением Дарт Вейдера из фильма «Звездные войны». На ногах наследника бизнесмена Игоря Булатова были темные джинсы и пестрые кроссовки. А вот на голове малыша красовался зафиксированный модный чубчик.

«Барби и малыш», «Какой сладкий», «Какой красивый сыночек», «Какой красивый мужчина растет», «Какой красавчик!», «Самые классные», «Какие вы хорошенькие», «Милые такие», — восхитились Викторией и ее наследником поклонники.

Напомним, ранее Виктория Лопырева в морковном укороченном джемпере и светлых джинсах навестила недавно родившую Нюшу и ее сына.

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