«Смотрится роскошно»: Лопырева в вязаном платье небесно-голубого цвета предстала в Катаре

Модель в Дохе покрасовалась в монохромном образе с плюшевой сумкой. Ее женственный лук оценила стилист Катерина Ланич.

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Раньше она вела передачу «Спокойной ночи, малыши!», а теперь блондинка много путешествует.

После рождения сына Марка Лео она проводит большую часть времени в Дубае. Но недавно Виктория посетила Суздаль, где гуляла по заснеженным улицам в дубленке. А теперь она находится в Катере, где каждый вечер выходит в свет.

Если для похода в ресторан Лопырева выбрала черный брючный костюм, то на променад она отправилась в вязаном платье небесно-голубого цвета. Невесомый наряд дополнили плюшевая сумка с мехом и белые босоножки. Платье оттенило загорелую кожу модели. Виктория покружилась перед камерой.

«Волшебный момент», — написала она.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие признались, что остались в восторге. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Катерина Ланич.

«Виктория выбрала для себя небесно-голубое платье ручной работы из кидхомера на шелке от бренда Джемс. В моде ли вязаные платья? Я могу сказать одно, дело не в самой вязке как таковой, а в исполнении. Данное платье смотрится роскошно, легко, интересно, его хочется рассматривать и рассматривать. Так же теплый голубой оттенок прекрасно подходит такой же теплой внешности девушки. Так же платье очень эффектно будет смотреться не только на фото, но и в жизни. В таком образе вы точно не останетесь не замеченной. Но всегда помните, что платье должно соответствовать мероприятию, поэтому в таком лучше отправиться на светскую вечеринку в загородный дом или поход в роскошный ресторан с близкими людьми», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Катерина Ланич — стилист. В мир моды и стилистики пришла по пути самообразования. Сразу начала много практиковать и получать важный опыт. Работает персональным стилистом и стилизует коммерческие съемки для брендов. Профессионально работает с марта 2021 года.

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