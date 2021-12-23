Молодая мама сияет: Лопырева в джинсах и джемпере вместе с сыном навестила Нюшу в Дубае

Певица впервые приняла гостей после родов. Ее дочка была рада потанцевать с сыном Виктории Лопыревой.

Нюша является популярной исполнительницей. Она уже давно не выступала на публике. В этом году певица сделала перерыв в творчестве после того, как объявила о беременности.

Она растит дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. По ее словам, второй ребенок не был запланированным. Однако она даже на последних сроках беременности путешествовала и вела активный образ жизни.

В середине декабря Нюша родила сына в Дубае. Для нее была подготовлена большая палата с ванной. Сивов находился рядом с возлюбленной. Уже на следующий день она оказалась дома. Симба с радостью познакомилась с братиком.

Теперь она любит с ним гулять. 23 декабря певицу навестила ее подруга Виктория Лопырева, которая пришла к ней в гости с сыном Марком Лео. Бывшая «мисс Россия» облачилась в джинсы клеш и яркий джемпер. В таком же стиле был одет ее наследник.

А вот Нюша еще не вернулась в форму. Она предпочла предстать в черном шелковом костюме в пижамном стиле. Дети сразу друг другу вручили пакеты. А Лопырева отметила, что молодая мама сияет.

«Обменялись подарками», — сказали родители.

А потом малыши устроили вечеринку. Они стали вместе танцевать. Певица в это время общалась с подругой. Напомним, что они стали мамами впервые с небольшой разницей во времени. Тогда Нюша выбрала в Майами, где также находилась и Лопырева. Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что артистка выглядит посвежевшей.

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