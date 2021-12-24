«Все были замужем тогда»: Смехов признался, что был еще женат в начале романа с Аксеновой

Актер Вениамин Смехов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что еще не развелся с первой женой Аллой, когда у него начался роман с будущей второй женой Галиной Аксеновой. Она на 19 лет его младше.

«Когда вы познакомились с Вениамином Борисовичем, то были замужем», — заметил Борис Корчевников, обращаясь к Аксеновой.

«Все были замужем тогда», — отшутился Вениамин Смехов.

«Вся страна была замужем или жената. В зависимости от желаний. То, что я вышла в первый раз замуж — это моя ошибка. Мне было 17 лет. Я уехала в другой город. Мне нравилось, что за мной ухаживали. Мне нравилась мама моего мужа. Она была возлюбленной Тарковского. Наверное, первый брак — это по молодости и по глупости. Это была ошибка. Надеюсь, что я никому жизнь не испортила. Мы просто разошлись и пожелали друг другу счастья». Галина Аксенова

Напомним, что Галина Аксенова — вторая жена Вениамина Смехова. Общих детей у них нет. А вот от первой жены Аллы у Смехова две дочери — Елена и Алика.

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