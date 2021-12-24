«Когда в театре появляются молодые лица, на них обращают внимание»: жена Смехова – о романе с актером

Как отметила Галина Аксенова, ничего особенного в ней не было.

Жена актера Вениамина Смехова Галина Аксенова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила начало их романа.

«Я жила в Москве, но поступила в институт в Питере. На втором курсе я пришла на практику в театр на Таганке. У меня было странное чувство, когда мы встретились. Это была холодная зима с 1978 на 1979 год. Я увидела этого человека и сразу поняла, что меня с ним будет что-то связывать. Он мне подарил коробку конфет за 20 рублей. Мне тогда было как раз 20 лет». Галина Аксенова

Как отметила Аксенова, все у них развивалось стремительно. «Всегда, когда в театре появляются молодые лица на них обращают внимание. Ничего особенного во мне не было. Для театра молодежь — это энергия. От молодых исходят новости. Какой-то такой драйв. Актеры были в основном сорокалетние в театре на тот момент. Я была одной из многих», — заявила Галина Аксенова.

Напомним, что Галина Аксенова — вторая жена Вениамина Смехова. Общих детей у них нет. А вот от первой жены Аллы у Смехова две дочери — Елена и Алика.

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