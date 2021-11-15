«Драгоценный мой»: Алика Смехова запечатлелась с младшим сыном Макаром во дворе особняка

Актриса и певица Алика Смехова нечасто делится снимками своих сыновей с поклонниками. Звезда предпочитает поменьше распространяться на тему личной жизни.

Но по случаю дня рождения младшего наследника Макара Алика Смехова все же решила показать, как сейчас выглядит ее сын, которому исполнилось четырнадцать лет.

Алика Смехова поделилась совместным снимком с Макаром, на котором она обнимает мальчика за плечи. Звездная мама и ее сын запечатлены во дворе особняка, празднично украшенного воздушными шарами и цветными флажками.

«14 лет назад, в такой же ясный ноябрьский день, на свет появился мой младший сын Макар. Пусть тебе сопутствует удача и любовь, покоряй вершины знаний и найди свое место в жизни. Ангела-хранителя, драгоценный мой сыночек», — поздравила Алика Смехова Макара под фото.

Напомним, у Алики Смеховой два сына. Старшему наследнику звезды, Артему, 15 мая исполнился 21 год. Примечательно, что и Артем, и Макар, рожденные от разных мужчин, имена которых Алика Смехова не разглашает, носят фамилию своей звездной мамы.

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