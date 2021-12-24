Будто их снежинок: Бузова в белом мини-платье с декольте на запах поддержала тренд на пышные рукава

Ольга Бузова к Новому году снова порадовала поклонников премьерой тематической песни. На этот раз история про игрушки привлекла к участию многих звезд кино и Интернета — в клипе снялись Светлана Пермякова, Стас Ярушин, Даня Милохин.

Сама Бузова сменила несколько образов в видео. Один из них она показала подписчикам в Instagram.

Это белоснежное мини-платье, сотканное будто из снежинок, с декольте на запах певица дополнила аксессуарами. Корона на голове, серьги и роскошное колье на шее красиво завершили образ Снежной Королевы, а пышные рукава-фонарики выдали в ней настоящую модницу – сейчас тренду на такой фасон следуют многие звезды.

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