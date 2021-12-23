Стас Ярушин и Даня Милохин в роли бойфрендов: Ольга Бузова сняла новогодний клип

Певица поведала о сложностях в поиске настоящей любви в своем новом музыкальном ролике.

Исполнительница Ольга Бузова выпустила свежий ролик с новогодней тематикой. Отрывок из музыкального ролика знаменитость оставила в одном из последних постов личного микроблога.

Клип Ольги Бузовой начался с того, что телеведущая поговорила с Дедом Морозом. Волшебник убедил Бузову загадать желание в новогоднюю ночь. И артистка пожелала настоящую любовь, которой так не хватает Оле.

Бузова написала заветное желание на бумаге и подожгла ее, подбросив пепел в бокал с шампанским. Не успела Ольга выпить игристое, тут же появился бойфренд. Потенциальную любовь Бузовой сыграл Стас Ярушин.

Актер исполнил роль примерного парня в очках и с челочкой на бок. К слову, Ольге такой ухажер не понравился. Все дело было в маме молодого человека. Персонаж Ярушина оказался настоящим «маминым сыночком». А его родительницу сыграла Светлана Пермякова.

Следующий бойфренд оказался слишком идеальным для Бузовой. Несмотря на любовь к тренировкам, Ольга не выдержала ЗОЖ-надзора претендента на ее руку и сердце.

Третьего ухажера Бузовой сыграл блогер Даня Милохин. Участник шоу «Ледниковый период» в костюме розового кролика постоянно разыгрывал Бузову на камеру ради миллионов лайков в социальных сетях.

В конечном итоге Бузова сдалась и избавилась от всех троих поклонников.

«Ну вот, видишь, ничего не получается!», – с досадой обратилась Оля к Деду Морозу, растянув ноги в алых лодочках на журнальном столике.

Но сказочный персонаж посоветовал Бузовой не сдаваться и искать свою любовь.

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