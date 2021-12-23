Валерия в изумрудном платье на одно плечо поддержала тренд на пышные рукава

Фигура певицы позволяет ей носить то, что для других может быть табу.

Певица Валерия приняла участие в новогоднем выпуске шоу «Угадай мелодию» на Первом канале.

Артистка появилась на съемочной площадке в силуэтном платье на одно плечо, с драпировкой по всей фигуре и пышным рукавом. Цвет звезда выбрала самый что ни на есть модный – изумрудный бьет рекорды популярности.

Фигура артистки позволяет многое, что для пышных дам обычно табу. Например, сей рукав-фонарик: для корпулентных модниц этот фасон Эвелина Хромченко категорически не одобряла, а стройная Валерия смело выгуляла.

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Кстати, драпировка тоже в большинстве случаев полнит. Но не Валерию. Секрет стройности артистки прост: она практически ежедневно тренируется самостоятельно или под присмотром тренера.

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