Валерия в изумрудном платье на одно плечо поддержала тренд на пышные рукава

Певица Валерия приняла участие в новогоднем выпуске шоу «Угадай мелодию» на Первом канале.
Артистка появилась на съемочной площадке в силуэтном платье на одно плечо, с драпировкой по всей фигуре и пышным рукавом. Цвет звезда выбрала самый что ни на есть модный – изумрудный бьет рекорды популярности.
Фигура артистки позволяет многое, что для пышных дам обычно табу. Например, сей рукав-фонарик: для корпулентных модниц этот фасон Эвелина Хромченко категорически не одобряла, а стройная Валерия смело выгуляла.
Кстати, драпировка тоже в большинстве случаев полнит. Но не Валерию. Секрет стройности артистки прост: она практически ежедневно тренируется самостоятельно или под присмотром тренера.
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