«Петр – святой человек»: Татьяна Навка высказалась о муже Анастасии Заворотнюк

Жена Дмитрия Пескова — Татьяна Навка — не первый год радует поклонников фигурного катания своими шоу на льду. Вместе со знаменитостью выступает и муж Анастасии Заворотнюк — Петр Чернышев.

Татьяна Навка рассказала, что все участники ее ледового шоу обожают третьего мужа актрисы Анастасии Заворотнюк. Сама Навка доверяет Чернышеву и считает его очень благородным человеком.

«Петр — святой человек, мы его в кулуарах называем Иисус Христос. Он прекрасный друг, потрясающий, надежный человек. Петр талантливый, невероятно добрый, щедрый, мудрый, справедливый. И вообще, я не знаю, сколько еще эпитетов можно найти, для того чтобы сказать, какой он настоящий-настоящий», — призналась Навка в беседе с kp.ru.

Отметим, что Петр Чернышев стал мужем исполнительницы главой роли в сериале «Моя прекрасная няня». У Заворотнюк и Чернышева есть общая дочь Мила.

Напомним, ранее Татьяна Навка рассказала о роли жены в браке. Фигуристка видит задачу жены в сохранении в семье уюта и гармонии. Навка считает женщину хранительницей домашнего очага.

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