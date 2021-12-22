«Все зависит от женщины»: Татьяна Навка высказалась о роли жены в браке

В новом интервью знаменитая фигуристка Татьяна Навка поделилась воспоминаниями о том, как родилась ее любовь с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Что конкретно с ними произошло, 46-летняя спортсменка не смогла описать, но подчеркнула, что это произошло в нужное время.

«Наверное, если бы мы встретились в 17 лет, не смогли бы пронести чувства через всю жизнь. Но мы встретились именно тогда, когда у нас были уже и мудрость, и опыт, мы уже состоялись как личности. У каждого своя судьба», — поделилась с журналистами Татьяна.

Она рассказала, что доверилась женской интуиции — поверила в эту любовь и искренность чувств. В итоге звезда фигурного катания не была обманута, она до сих пор восхищается тем, какой ее второй муж честный и порядочный человек.

Однако Навка не сразу почувствовала это. Ее историю с Песковым нельзя назвать любовью с первого взгляда, сложностей в их романе тоже было немало. Журналисты спросили, как супругам удалось добиться того, чтобы всем в семье было уютно и тепло.

«Все зависит от женщины. Я придерживаюсь мнения, что жена — это хранительница домашнего очага. И свою задачу я вижу так: чтобы в доме всегда было уютно и тепло и чтобы все хотели как можно быстрее прийти домой, в уютное семейное гнездо», — ответила Навка изданию 7days.

Фигуристка добавила, что какой бы выбор не стоял в ее жизни, она всегда выбирает семью и любовь. Это две главные величины в ее судьбе.

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