«Какая красивая зима»: Лобода в длинной шубке Louis Vuitton отметилась на улице в снегопад

Певица в перерывах между съемок насладилась погодой. Она показала свой модный аутфит.

Светлана Лобода является популярной украинской исполнительницей, а также одной из самых высокооплачиваемых певиц в стране. Она не скрывает, что любит проводить время с дочками Евангелиной и Тильдой.

Однако обычно артистка постоянно находится на гастролях. Не так давно она перевезла наследниц в Европу. При каждом удобном случае звезда приезжает к ним на день или несколько часов.

В декабре у Лободы особенно плотный график. Но недавно она покатала на санках младшую дочку. А вот теперь певица поделилась кадрами, на которых меняет образы во время съемок.

В машине на колесах она покрасовалась в черном костюме с приталенным жакетом. Образ дополнили блузка с бантиком, остроносые туфли и сумка. Светлана подчеркнула свои стройные ноги.

А вот потом артистка надела серую длинную шубке Louis Vuitton с узнаваемым принтом. На голову она накинула платок. Лобода направилась к машине в снегопад.

«Смотрите, какая красивая зима! Я и забыла! Все в грузовиках, да в грузовиках», — сказала она.

Певица села в респектабельный автомобиль. Она пожелала поклонникам доброй ночи. К слову, в этом году шубки стали трендом. Ксения Бородина, Юлия Барановская и другие модницы тоже их носят. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Светлана получила массу комплиментов.

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