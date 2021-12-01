«Мы с Тилей»: Светлана Лобода в алой дубленке покатала младшую дочку на санках

Певица насладилась первым зимним днем. Она провела его с Тильдой.

Светлана Лобода является одной из самых высокооплачиваемых украинский исполнительниц. Она часто летает на частных самолетах. Тем более, что певица перевезла дочек в Европу.

У нее подрастает 10-летняя Евангелина от первого брака и трехлетняя Тильда, отца которой она скрывает. Обычно артистка много гастролирует, но каждый выходной прилетает, чтобы побыть с наследницами.

больше по теме Стильно утеплились: Лобода в серебристой дубленке и белых джинсах покрасовалась с дочкой Певица решила похвастаться обновками вместе с Евангелиной.

Лобода недавно дала интервью. Она рассказала, что счастлива с возлюбленным, но его личность не раскрыла. Певица также отметила, что ей нравится материнство.

1 декабря она поделилась трогательными кадрами. Артистка вышла на прогулку с младшей дочкой. Светлана облачилась в алую длинную дубленку. Она катала малышку на санках, бегая среди елок. Звезда насладилась снежной погодой.

Тильда была в пуховом комбинезоне розового цвета. Малышка спокойно сидела в санках. К слову, еще недавно артистка делилась кадрами с пляжа. Но она решила не называть место, где проводит первые дни зимы.

«А вы уже выбрали музыку своего новогоднего настроения? Мы с Тилей — да» — написала звезда.

Более того, Лобода представила отрывок новой песни. Поклонники пришли в восторг от трека и нежных кадров. «Время волшебства», «Какая счастливая», «Милая Тильда!», «Как красиво», «У вас идеальное начало зимы», «Ураа! Чувствую, что будем зажигать на Новый год», — прокомментировали пост подписчики.

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