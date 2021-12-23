«Как же на папу похож»: Юлия Барановская в шубке из искусственного меха показала возмужавшего сына

Поклонники телеведущей спутали ее первенца с бывшим мужем Андреем Аршавиным.

В одной из последних публикаций личного микроблога ведущей программы «Мужское/Женское» Юлии Барановской появилась фотография с ее старшим сыном Артемом. Примечательно, что подписчики знаменитости не сразу узнали взрослого мальчика.

В этом году первенцу Юлии Барановской исполнилось 16 лет. Артем Аршавин стал выше родительницы на полголовы. Повзрослевший наследник телеведущей напомнил фанатам Юлии Барановской своего отца — футболиста Андрея Аршавина.

Барановская в дымчатом вязаном костюме с широкими брюками и водолазкой накинула куртку-рубашку из искусственного меха. Юлия дополнила шубку с разрезами на подоле и отложным воротником ярким аксессуаром — сумкой на ремешке.

Знаменитость позировала во время снегопада рядом со старшим сыном. Артем Аршавин в свободной куртке черного цвета, темных джинсах и клетчатой худи обнимал маму.

«Какой же сынуля хорошенький», «Какие красивые», «Копия папы. Надеюсь, отец с ним поддерживает отношения», «Как же на папу похож», «Вначале подумала, что Юлия с Андреем стоит», – заявили поклонники Барановской в комментариях под фото.

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