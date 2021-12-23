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«Губин принес сто тысяч долларов»: Салтыкова назвала сумму, которую заплатила за популярность

Как отметила певица, она за неделю стала известной на всю страну.

«Губин принес сто тысяч долларов»: Салтыкова назвала сумму, которую заплатила за популярность
Андрей Губин. Фото: Globallookpress.com

Певица Ирина Салтыкова в шоу «Алена, блин!» назвала сумму, которая позволила ей стать популярной в девяностых годах.

Ирина Салтыкова
Ирина Салтыкова. Фото: Globallookpress.com

«На самом деле никто так быстро не стал популярным за такую маленькую сумму. Это десять тысяч долларов. Если сравнить, то Андрей Губин в тот день принес на телевидение сто тысяч долларов за раскрутку своего клипа. Я принесла свои деньги. За меня никто не платил».

Ирина Салтыкова

Как отметила певица, по дороге она заскочила в магазин на Тверской, а там продавались брендовые вещи.

«Стала набирать себе платья. И на вторую десятку долларов их накупила. У меня в августе был первый эфир, а в начале сентября я уже выступала на дискотеках», — заявила Ирина Салтыкова.

Напомним, что Ирина Салтыкова стала знаменита в 1995 году. Она одна из главных звезд на отечественной эстраде девяностых годов.

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