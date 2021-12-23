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«С днем рождения, дочь»: Григорий Лепс поздравил наследницу от первого брака с 37-летием

Вместе с Ингой исполнитель находится на отдыхе в Италии.

«С днем рождения, дочь»: Григорий Лепс поздравил наследницу от первого брака с 37-летием
Григорий Лепс. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Григорий Лепс в Instagram поздравил свою дочь от первого брака со Светланой Дубинской Ингу с днем рождения. Он разместил совместный снимок со старшей наследницей. Вместе они отдыхают в Италии. Инге исполнилось 37 лет.

Григорий Лепс с дочкой
Григорий Лепс с дочкой. Фото: instagram.com/gvleps/

«С днем рождения, дочь», — подписал кадр Григорий Лепс.

«Желаем Инге счастья и удачи во всем», «Ваша дочка просто красавица. Да и отец от нее не отстает», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Григорий Лепс несколько дней назад развелся со своей второй женой балериной Анной Шаплыковой. У пары трое общих наследников. Причем суд развел Лепса с женой буквально за один день. Делить имущество они не стали, обо всем договорившись.

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