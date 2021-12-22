Гроссу, Кошкина, Барановская: с кем Лепс мог изменять Шаплыковой перед разводом

Певец Григорий Лепс официально развелся со своей женой балериной Анной Шаплыковой. При этом у музыканта могло быть сразу несколько романов.

Как рассказала Алина Красная, проблемы в семье Лепса начались, когда он решил создать свой продюсерский центр. Набрал под это немало кредитов в общей сумме на несколько миллионов долларов.

«Работа с молодыми музыкантами требовала немалых вложений. Тогда-то в светских кругах заговорили о романе Лепса с его украинской подопечной певицей Алиной Гроссу. Оба отрицали близкие отношения, но жена ревновала, так как видела, как Григорий относится к Алине. Он опекал ее, записал с ней дуэт, помог с телеэфирами и ротациями». Алина Красная

Позже Лепса стали подозревать в романе с телеведущей Яной Кошкиной. Певец продюсировал пышногрудую звезду. Она стала мелькать на всех каналах и во многих программах. Без протекции Лепса не обошлось.

Наконец, следующей любовью Лепса могла стать телеведущая Юлия Барановская. Последние два года Шаплыкова угрожала музыканту разводом. Причем, как поговаривают, именно из-за Барановской. Они даже разъезжались. Правда, потом помирились. Как показало время — ненадолго, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Григория Лепса трое детей от Анны Шаплыковой. Суд развел их буквально за один день. Это свидетельствует о том, что делить имущество они не будут.

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