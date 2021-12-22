Гуляй, Рублевка! Где с шиком и блеском встретит Новый год разведенный Григорий Лепс

20 декабря Григорий Лепс вновь стал холостяком. Певец официально расстался со своей второй женой Анной Шаплыковой. У экс-пары есть три совместных наследника: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

Первый брак у Лепса был студенческим, на Светлане Дубинской он женился еще в музыкальном училище в Сочи. Она родила ему дочь Ингу в 1984 году.

После развода в декабре Григорий Лепс признался, что не знает еще? как это — быть свободным. Однако в ближайшее время музыканту явно скучать не придется. КП узнала, как и с кем встретит артист Новый год.

Стоит сказать, что вечеринка у Лепса будет незабываемой — в Барвихе на Рублевке, однако знаменитость будет не отдыхать в богатом кругу, а работать на него.

В одном из ресторанов Григорий Лепс выступит в новогоднем шоу. Компанию ему составит Светлана Лобода. Самое дешевое место на этом празднике жизни будет стоить 85 тысяч рублей, поближе к сцене — 144 тысячи. С посадкой за вип-столиком — 340 тысяч за одного человека.

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