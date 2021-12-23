«Надев корону, человек начинает витать в облаках»: Мишин объяснил, почему разводится с Великой

Борец греко-римского стиля Алексей Мишин объяснил, почему разводится со своей женой двукратной олимпийской чемпионкой в командной сабле Софьей Великой.

«Очень часто, надев корону, человек начинает витать в облаках и забывает о главном — семье и детях. Нечто подобное случилось и с Софьей. Спортивные успехи и хорошие премиальные вскружили ей голову. Даже друзья, которые многие годы были рядом, оказались не нужны Великой». Алексей Мишин

Как заметил Алексей Мишин, сейчас некоторые «доброжелатели» пытаются склонить Великую на свою сторону. Ему такой поворот дела не по душе. По его словам, больше он не будет скрывать и делать вид, что ничего не случилось. Как сказал Мишин, у него больше нет счастливой и совместной семьи с Великой, сообщает stolica-s.su.

Напомним, что в 2013 году у звездной пары российских чемпионов на свет появился сын Олег. Спустя четыре года родилась дочка Зоя.

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