«Как Батрутдинов на «Холостяке» потыкали всех шпагой и уехали»: Воля высмеял саблистку Великую

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ подшутил над саблисткой Софьей Великой.

«Софья Великая. Звучит так по-императорски. С появлением золотой медали у вас появились фавориты?» — спросил шоумен.

«У нас очень большая семья. Есть Анна, Маргарита, Екатерина», — ответила Великая.

«Вы не поняли вопрос, да? Стали ли к вам после Олимпиады подкатывать мужчины. Типа, о давай замутим. Вы же там как себя проявили – супер. Как Батрутдинов на «Холостяке» потыкали всех своей шпагой и уехали». Павел Воля

«Нет, я как Гарик Харламов похудела. Правда, всего на восемь килограммов», — заметила Великая.

«Как влияет Олимпиада на личную жизнь?» — не унимался Павел Воля.

«Теперь я могу сказать: «Эй, садись в БМВ. Прокачу на черном бумере», — заметила Софья Великая, которая получила за победу на играх дорогой автомобиль.

Напомним, что Софья Великая – двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. Также на ее счету три серебренные медали в личном первенстве.

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