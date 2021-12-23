В строжайшей тайне: Меган Маркл и принц Гарри покрестили Лилибет Диану

В начале лета, 4 июня, Меган Маркл родила дочь, которую назвали Лилибет Диана. Герцоги Сассекские пока не показали, как выглядит малышка. По слухам, рассмотреть ее фото можно будет на рождественской открытке, которая выйдет в ближайшее время.

Все, что касается жизни детей, Меган и Гарри хранят в секрете. Даже если речь идет о крещении. Ранее сообщалось о том, что Сассекские намерены крестить Лили в Виндзоре, на глазах у королевы. Но похоже после того, как принц Уильям назвал это не очень хорошей идеей, Сассекские передумали.

Gala пишет, что они уже провели таинство крещения с Лилибет. Церемония хранилась в строжайшем секрете. А подробности ее, вероятно, будут описаны в мемуарах принца Гарри.

Напомним, минувшим летом принц Гарри взялся на написание книги. Ожидается, что она увидит свет в конце 2022 года.

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