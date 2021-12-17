«Очень формальные»: Елизавета II отправит Меган Маркл и принцу Гарри подарки

Меган Маркл и принц Гарри вместе со своим двумя детьми будут отмечать Рождество в Калифорнии. Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские могут присоединиться к королевской семье, которая соберется вместе в Сандрингемском замке, но этого не случится.

«Подарки будут, но они будут очень формальными. Королева слишком любезна, чтобы не включить Меган и Гарри в список тех, кому она отправит рождественские презенты», — пишет Express.

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Что же подарит Ее Величество внуку и его жене, а также двоим правнукам, остается загадкой. Известно, что в прошлом году королева отправила Арчи вафельницу. Старший сын Меган и Гарри очень любит лакомство домашнего приготовления.

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