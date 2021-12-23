Каролина Севастьянова в бюстье с пуш-ап обтянула загорелые бедра леопардовой мини-юбкой с серебром

Многие звезды предпочли готовиться к Новому году лежа на пляже на берегу океана. Актриса Мария Горбань, например, улетела на свою виллу в Шри-Ланку, а олимпийская чемпионка-гимнастка Каролина Севастьянова начала обратный отсчет до праздника на галапагосском острове Бартоломе.

Спортсменка старается проводить каждый день незабываемо. И пока она наслаждается видами Тихого океана, подписчики в Сети любуются ею. Красотка уже успела загореть, хотя и мальдивский загар еще не успел сойти, но одно другому явно не помешало.

На ужин Севастьянова нарядилась в черный топ-бюстье с эффектным пуш-ап и мини-юбку с леопардовым принтом серебряного цвета. Подписчики, увидев фото любимицы, поспешили с комплиментами:

«Фигура огонь!», «Какая эффектная потрясающе красивая девушка! Несомненно олимпийская чемпионка и по красоте!», «Очень красивая», «Вы прекрасны!», «Красавица», «Восхитительная девушка», «Совершенство», «Быть такой красивой – страшное преступление! Боже мой!», — пишут в комментариях.

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