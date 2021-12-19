Только экзотические фрукты: Горбань в широкополой шляпке похвасталась роскошным завтраком на Шри-Ланке

Мария Горбань улетела на курорт с обоими детьми.

Мария Горбань в очередной раз доказала, что даже ранее материнство может быть активным.

Напомним, сына Нилана артистка родила в Майами в августе этого года. Она быстро пришла в форму и практически сразу после родов стала появляться с малышом на пляже, в магазинах и салонах.

А сейчас Мария Горбань улетела отдыхать с малышом и старшей дочкой Стефанией на Шри-Ланку. По прибытии актриса доложилась фолловерам: «Мама дома». И опубликова первые фотографии, на которых запечатлела свой роскошный завтрак.

Утренняя трапеза звезды «Кухни» полностью состояла из экзотических фруктов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.