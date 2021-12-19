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Только экзотические фрукты: Горбань в широкополой шляпке похвасталась роскошным завтраком на Шри-Ланке

Мария Горбань улетела на курорт с обоими детьми.

Только экзотические фрукты: Горбань в широкополой шляпке похвасталась роскошным завтраком на Шри-Ланке
Мария Горбань. Фото: Global look press

Мария Горбань в очередной раз доказала, что даже ранее материнство может быть активным.

Напомним, сына Нилана артистка родила в Майами в августе этого года. Она быстро пришла в форму и практически сразу после родов стала появляться с малышом на пляже, в магазинах и салонах.

А сейчас Мария Горбань улетела отдыхать с малышом и старшей дочкой Стефанией на Шри-Ланку. По прибытии актриса доложилась фолловерам: «Мама дома». И опубликова первые фотографии, на которых запечатлела свой роскошный завтрак.

Завтрак Марии Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/

Утренняя трапеза звезды «Кухни» полностью состояла из экзотических фруктов.

Завтрак Марии Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/

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