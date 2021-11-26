«Идет не всем»: Хромченко показала фасон рукава, который опасен для полных модниц

Телеведущая заметила, что выгоднее всего этот тренд смотрится на модельных фигурах.

Уже несколько сезонов на пике популярности пребывают пышные рукава. Всевозможные фонарики, буфы, жиго и «окорок» — эти фасоны по-прежнему в тренде. Но осторожность в их приобретении стоит соблюдать полным модницам.

Это напомнила телеведущая Эвелина Хромченко, комментируя новый образ героини передачи. Когда Галина появилась на главном подиуме страны, Хромченко поспешила с важным уточнением.

«Пышные рукава, особенно в твиде, особенно в белом цвете, идут совсем не всем женщинам, профессия которых не называется «модель», — оценила аутфит Хромченко. И заметила: «Наша героиня выносит этот достаточно сложный комплект, который в принципе предназначен для более высокой женщины, и ничего, прекрасно в нем смотрится».

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