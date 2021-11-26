«Идет не всем»: Хромченко показала фасон рукава, который опасен для полных модниц

Уже несколько сезонов на пике популярности пребывают пышные рукава. Всевозможные фонарики, буфы, жиго и «окорок» — эти фасоны по-прежнему в тренде. Но осторожность в их приобретении стоит соблюдать полным модницам.
Это напомнила телеведущая Эвелина Хромченко, комментируя новый образ героини передачи. Когда Галина появилась на главном подиуме страны, Хромченко поспешила с важным уточнением.
«Пышные рукава, особенно в твиде, особенно в белом цвете, идут совсем не всем женщинам, профессия которых не называется «модель», — оценила аутфит Хромченко. И заметила: «Наша героиня выносит этот достаточно сложный комплект, который в принципе предназначен для более высокой женщины, и ничего, прекрасно в нем смотрится».
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