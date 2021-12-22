«Есть тренерская этика»: Тутберидзе объяснила, почему не стала переманивать Туктамышеву

Как заметила наставница, этой спортсменке по силам было прыгать четверные прыжки.

Наставница Этери Тутберидзе в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале объяснила, почему не стала переманивать в свое время чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву. Ее тренирует Алексей Мишин.

«Я в свое время недоумевала, почему она не прыгает четверные. Я просто видела, что они там есть. Нет, я бы ее не пригласила. Не потому, что она мне не интересна. Просто потому что есть этика. Тренерская этика». Этери Тутберидзе

Как заметила Тутберидзе, однажды она увидела в Екатеринбурге, как катается фигурист Максим Ковтун.

«Мне он очень нравился. Он нацеленный и понимал, для чего пришел на лед. Но ему надо было квартиру предоставлять», — заявила Этери Тутберидзе.

Напомним, что Елизавета Туктамышева мечтает отобраться на зимние игры в китайском Пекине. Они пройдут в 2022 году. Она одна из ведущих фигуристок страны.

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