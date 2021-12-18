Изящно приоткрыла ножку: Туктамышева в коротеньком халатике встретила свой день рождения

Фигуристка в день своего 25-летия вышла на связь с поклонниками в банном одеянии.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева весь день принимает поздравления. Красавице исполнилось 25 лет, и по такому поводу весь ее Instagram пестрит теплыми словами и пожеланиями, памятными фото и видео.

Сама спортсменка встретила свой личный новый год в банном белом халатике. Она позировала себе для селфи, уже в макияже, но еще не наряженная. При этом в кадр попало изящно приоткрытое бедро одной их самых сексуальных спортсменок страны.

Отметим, что очень скоро стартует отборочный этап по фигурному катанию на Олимпийские игры-2022. Туктамышева намерена бороться за путевку на главные старты, чтобы в феврале в Китае представлять нашу страну.

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