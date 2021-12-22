«Кажется, что там трава зеленее, а небо голубее»: Тутберидзе объяснила, почему от нее уходила Трусова

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Пусть говорят» на Первом канале объяснила, почему от нее уходила фигуристка Александра Трусова.

«Саша Трусова искреннее сказала, что ей надо сменить картинку. Я в тот момент почувствовала, что мы какие-то декорации. Всегда кажется, что там трава зеленее, а небо голубее. Нам всегда так кажется». Этери Тутберидзе

Как отметила Тутберидзе, она не отказывает никому, кто возвращается обратно.

«Когда-то Полина Шелепень убежала со сборов, потому что я забрала у нее на обеде котлеты. Ну пришла бы обратно. Ну стала бы она чемпионкой мира в 2015 году. Ну куда бы она делась. Я же заставляю не потому, что мне это нравится. Я тоже хочу получать удовольствие от процесса, а не заставлять. Девочки, которые приходят обратно, не просят прощения. Зачем это? Это унижает», — заявила Тутберидзе.

Напомним, что Александра Трусова уходила от Этери Тутберидзе в школу фигурного катания Евгения Плющенко. В мае нынешнего года она вернулась обратно.

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