«Выглядит это устаревшим»: какой модный промах Маши Распутиной нужно взять на заметку всем модницам

В последнее время в семье у Маши Распутиной не все гладко. Младшая дочь артистки и бизнесмена Виктора Захарова — 21-летняя Мария ушла из дома. Кроме того, девушка периодически появляется в ток-шоу, где рассказывает на всю страну подробности личной жизни.

В череде бесконечных откровений Маша решила уехать из Москвы и набраться сил. Артистка с мужем прилетела в Сочи. В своем инстаграме она поделилась снимком, на котором позировала вместе с мужем на Красной Поляне. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Анастасия Стар, глядя на аутфит певицы, отметила, что свежие оттенки освежают.

«Свежий комплект Маши Распутиной вводит меня в заблуждение. С первого взгляда кажется, что он не плох. Но стоит приглядеться, как все становится понятным — он актуален лишь на половину. Дубленки — хит этой зимы, тут вопросов нет. Могут быть как длинные, так и короткие. Высокие ботинки с мехом на шнуровке также имеют место быть. Светлый шарф — база, подойдет всем.

Если с верхней одеждой Маши у стилиста вопросов не возникло, то со второй частью гардероба исполнительницы, не все так просто.

«А теперь заглянем под дубленку. Серые джинсы скинни сами по себе не актуальны, их может спасти только наличие более объемного верха, который прикроет паховую зону. В данном случае, Распутина надела сверху нечто золотое, похожее на жилет, а из под него неаккуратно «торчит» белый свитер. И выглядит этот образ устаревшим и не стильным. Если исправлять образ, но оставлять по максимуму из того, что уже имеем, то предлагаю Маше полностью заменить верх на удлиненное бежевое худи. Так будет аккуратнее и современнее», — сказала Анастасия Стар.

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Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы два года.

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