Маша Распутина подтвердила, что 23 года живет в роли любовницы

С мужем они официально не расписаны до сих пор.

Маша Распутина стала участницей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В интервью телеведущей певица подтвердила, что действительно живет со своим мужем Виктором 23 года вне брака.

«Мы обвенчались в 1999 году, но официально не расписаны, это правда. Но дело в том, что Виктор еще не развелся с первой женой. У них возникли сложности. Но момент этот настал, развод назначен на февраль», — отметила Распутина.

Напомним, первая жена Виктора Захарова Елена обвинила Распутину в том, что та увела ее супруга из семьи. Распутина же уверена, что она завидует ее семейному счастью.

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