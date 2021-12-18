Как правильно складывать свитеры
Видео
Оксана Федорова: как королева красоты стала певицей
Видео

Маша Распутина показала маникюр за 20 тысяч рублей

Певица пришла в шоу «Секрет на миллион».

Маша Распутина показала маникюр за 20 тысяч рублей
Певица Маша Распутина в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Певица Маша Распутина стала новым гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артистка рассказала про семейные неприятности. Например, про то, что у ее мужа-бизнесмена Виктора Захарова сейчас трудности с работой и главным кормильцем приходится быть ей.

При этом Распутина призналась, что всегда являлась транжирой и они по-прежнему ни на чем не экономят.

«Вот сколько стоит твой маникюр?» — поинтересовалась у Маши Лера.

«20 тысяч рублей», — ответила Маша.

«20? 20???» – была поражена Кудрявцева.

«Ну, а что такого?» — удивилась певица.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Секрет на миллион»Маша РаспутинаМаша Распутина последние новостиПрограмма "Секрет на миллион"ток-шоу «Секрет на миллион»Шоу "Секрет на миллион"