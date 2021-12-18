Маша Распутина показала маникюр за 20 тысяч рублей

Певица Маша Распутина стала новым гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артистка рассказала про семейные неприятности. Например, про то, что у ее мужа-бизнесмена Виктора Захарова сейчас трудности с работой и главным кормильцем приходится быть ей.

При этом Распутина призналась, что всегда являлась транжирой и они по-прежнему ни на чем не экономят.

«Вот сколько стоит твой маникюр?» — поинтересовалась у Маши Лера. «20 тысяч рублей», — ответила Маша. «20? 20???» – была поражена Кудрявцева. «Ну, а что такого?» — удивилась певица.

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