Дело переквалифицировали: избившим фигуриста Соловьева грозит реальный срок

Дмитрий Соловьев находится в нейрохирургии одной из московских больниц.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев получил серьезные увечья. Спортсмена избили накануне в Москве, когда он пытался заступиться за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.

Соловьева госпитализировали в отделение нейрохирургии. Его состояние оценивают как средней тяжести, а двоих молодых людей, которые пинали и избивали фигуриста задержали на 15 суток. И только после вмешательства в дело главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело переквалифицировали в уголовное. Владиславу Смирнову и Владиславу Яковцеву светит реальный срок. Пока их заключили под стражу на 48 суток. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Напомним, ранее слова поддержки спортсмену выразили Татьяна Навка, Ольга Бузова, Ксения Бородина и другие селебрити.

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