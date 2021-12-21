Спасал девушку: партнера Бузовой и Бородиной по «Ледниковому периоду», фигуриста Соловьева избили на улице

Олимпийский чемпион в настоящий момент лежит в нейрохирургическом отделении в больнице.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит на улице за попытку заступиться за Анну Сидорову, чемпионку Европы по керлингу. В настоящий момент спортсмен находится в больнице, сообщил телеканал «Матч ТВ».

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Известно, что Соловьеву пришлось бороться на улице сразу с тремя неизвестными. Отбив подругу у них, Дмитрий оказался повален на землю, приняв удары ногами на себя. Анна в этот момент бросилась вызывать полицию.

Участника шоу Первого канала «Ледниковый период» доставили в Боткинскую больницу в отделение нейрохирургии. Нападавших задержали на месте и доставили в полицию.

«Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима», — сказала Сидорова корреспонденту «Матч ТВ».

Напомним, Дмитрий Соловьев на ледовом шоу был партнером Ксении Бородиной, а сезоном ранее — Ольги Бузовой.

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