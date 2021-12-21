«Дима в тяжелом состоянии»: как чувствует себя Соловьев, спасший возлюбленную от трех головорезов, рассказала Навка

Партнера Бузовой и Бородиной на «Ледниковом периоде» избили на улице трое.

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили на улице трое неизвестных, которые попытались напасть на его возлюбленную Анну Сидорову, чемпионку Европы по керлингу.

Спортсмену удалось отбить девушку, которая успела вызвать полицию. Но пришлось принять удар на себя. У нападавших хватило совести пинать Дмитрия втроем ногами. Всех троих задержали и увезли в отделение, Соловьева положили в Боткинскую больницу, в отделение нейрохирургии.

О состоянии спортсмена рассказала его коллега Татьяна Навка.

«Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу, жив, но эти подонки, конечно, должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина. Меня просто трясет от бешенства. Как это возможно? Как говорит супруга Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта. Его надо вообще всего лишить», — прокомментировала фигуристка для канала «Матч ТВ».

Напомним, Дмитрий Соловьев на шоу Первого канала «Ледниковый период» был партнером Ксении Бородиной, а сезоном ранее — Ольги Бузовой.

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