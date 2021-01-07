«Последний богатырь: Корень зла» стал самым кассовым фильмом российского проката в пандемию

Стартовавший в кинотеатрах в Новый год фильм «Последний богатырь: Корень зла» за первую неделю получил сразу несколько достижений. Во-первых, он стал самым кассовым релизом в российском прокате во время пандемии. По данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов, за первый уикенд он собрал 1,078 миллиарда рублей. Это больше, чем у «Довода» Кристофера Нолана (947 миллионов).

Во-вторых, сказочный боевик показал себя лучше своей первой части — та набрала миллиард только по результатам двух недель проката. Все говорит о том, что сиквел станет более финансово успешным, чем оригинал. И, конечно же, с такими цифрами зрителей ждет и третья часть, уже анонсированная в конце второй картины.

Напомним, в «Корне зла» продолжаются сказочные приключения экстрасенса из Москвы Ивана, который вдруг узнал, что он — сын богатыря Ильи Муромца. Могучей силой этот герой, правда, до сих пор не обладает, зато умеет включать мозг. Ярким персонажем нового фильма стал говорливый (и плотоядный) Колобок в озвучке Гарика Харламова. Добавим, что в проекте были широко задействованы средства российского Фонда кино, бюджет проекта составил 650 миллионов рублей.

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