Отец 9-летнего вундеркинда Алисы Тепляковой напал на замдекана психфака МГУ во время экзамена дочери

Отец юной студентки МГУ, 9-летней Алисы Тепляковой, Евгений, устроил потасовку в здании психологического факультета.

Он напал на заместителя декана по административно-хозяйственной деятельности. Все произошло во время экзамена девочки.

Папа ждал Алису на посту охраны. Но затем, когда девочка в сопровождении тьютора прошла в сторону туалета, отец решил прорвать охрану, бросившись на сотрудников с криками, что ему нужно срочно поговорить с преподавателями.

Администрации факультета пришлось спрятать преподавателей в одной из аудиторий, поскольку были опасения, что есть угроза их здоровью и жизни.

«До этого он час спокойно сидел, ожидал, приняв позицию, что экзамен сдает только Алиса. Ему были направлены все правила проведения процедуры экзамена, с которыми он согласился. Поэтому я не могу вам сказать, какие требования у него были. Он их не озвучил. Он просто пытался прорваться к преподавателям и сотрудникам учебной части. Зачем? Неясно», — цитирует пресс-секретаря психфака МГУ Александру Долгих «Лента. ру».

Долгих уточнила, что Евгений не бил охранников, но сделал больно одному из пытавшихся остановить его сотрудников вуза «за счет того, что пихал его всем своим весом».

Она также добавила, что все происходило на глазах у девятилетней Алисы Тепляковой и других студентов.

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