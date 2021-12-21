«Сама встала на коньки, мы бы посмотрели»: Шевельков — о напряженных отношениях с Тарасовой

Актер Владимир Шевельков заявил, что для него съемки в проекте «Ледниковый период» были одним из самых тяжелых испытаний в жизни.
Как отметил Владимир Шевельков, председатель жюри проекта Татьяна Тарасова все время ругала его пару с фигуристкой Ириной Лобачевой. По его словам, с заслуженным тренером России у него не сложились отношения, сообщает eg.ru.
«Вот сама бы встала на коньки, мы бы посмотрели. Критиковать и судить мы все можем. Пусть Татьяна Анатольевна покажет класс, тряхнет стариной, докажет, что может кататься».
Напомним, что Владимир Шевельков в свое время заменил в «Ледниковом периоде» своего друга актера Сергея Жигунова. Его товарищ сломал ногу.
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